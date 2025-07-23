Оккупанты обстреляли велосипедиста в Херсонской области

Раненый житель Херсонской области, пострадавший в результате обстрела, едет на велосипеде. Фото: ИИ

Российские оккупанты атаковали мужчину, который ехал на велосипеде в Белозерке Херсонской области. Об этом сообщила Херсонская ОГА.



По предварительным данным, около 13:30 российские военные открыли огонь по посёлку. В результате атаки 38-летний местный житель получил взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.



Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он продолжит лечение амбулаторно.

Напомним, ранее российские войска расстреляли велосипедиста в Торском Донецкой области.