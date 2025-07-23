Окупанти обстріляли велосипедиста в Херсонській області

Російські окупанти атакували чоловіка, який їхав на велосипеді в Білозерці Херсонської області. Про це повідомила Херсонська ОДА.
За попередніми даними, близько 13:30 російські військові відкрили вогонь по селищу. В результаті атаки 38-річний місцевий житель отримав вибухову травму, контузію і струс головного мозку.
Постраждалому надали медичну допомогу, він продовжить лікування амбулаторно.
Нагадаємо, раніше російські війська розстріляли велосипедиста в Торському Донецької області.
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