Окупанти обстріляли велосипедиста в Херсонській області

Поранений житель Херсонської області, який постраждав в результаті обстрілу, їде на велосипеді. Фото: ШІ

Російські окупанти атакували чоловіка, який їхав на велосипеді в Білозерці Херсонської області. Про це повідомила Херсонська ОДА.



За попередніми даними, близько 13:30 російські військові відкрили вогонь по селищу. В результаті атаки 38-річний місцевий житель отримав вибухову травму, контузію і струс головного мозку.



Постраждалому надали медичну допомогу, він продовжить лікування амбулаторно.

Нагадаємо, раніше російські війська розстріляли велосипедиста в Торському Донецької області.