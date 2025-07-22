Росіяни розстріляли жителя Торського, коли той їхав на велосипеді

Військові РФ розстріляли жителя Торського, який проїжджав повз них на велосипеді. Воєнний злочин окупантів зафіксували бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ — і одразу помстилися. Відео опубліковано на офіційній сторінці бригади.
«Те, що росіяни — вбивці та ви***ки, давно не секрет. Але нечасто вдається зафіксувати їхні нелюдські вчинки у прямому ефірі. Цього разу вдалося: ка**пи в Торському розстріляли цивільного — свідомо, з добиванням», — йдеться у повідомленні бригади.
Суд не знадобився — спрацювала миттєва карма. Усіх трьох окупантів ліквідували українські пілоти й артилеристи, які продемонстрували точну і швидку роботу по живій силі ворога.
Спочатку по них завдали ударів дрони, а потім добили артилерією.
Нагадаємо, український військовий був розстріляний окупантами після полону на Донеччині.
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