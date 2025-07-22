Росіяни розстріляли жителя Торського, коли той їхав на велосипеді

Мирний житель їде на велосипеді за мить до того, як його розстріляли російські військові.

Військові РФ розстріляли жителя Торського, який проїжджав повз них на велосипеді. Воєнний злочин окупантів зафіксували бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ — і одразу помстилися. Відео опубліковано на офіційній сторінці бригади.



«Те, що росіяни — вбивці та ви***ки, давно не секрет. Але нечасто вдається зафіксувати їхні нелюдські вчинки у прямому ефірі. Цього разу вдалося: ка**пи в Торському розстріляли цивільного — свідомо, з добиванням», — йдеться у повідомленні бригади.



Суд не знадобився — спрацювала миттєва карма. Усіх трьох окупантів ліквідували українські пілоти й артилеристи, які продемонстрували точну і швидку роботу по живій силі ворога.



Спочатку по них завдали ударів дрони, а потім добили артилерією.

Нагадаємо, український військовий був розстріляний окупантами після полону на Донеччині.