Россия пытается обойти Покровск и взять город в полукольцо — «Хортиця»

Российская армия продолжает наступление на участке между Константиновкой и Покровском в Донецкой области, пытаясь обойти оборону и взять Покровск в полукольцо. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортиця» Виктор Трегубов, передает «Суспільне Донбас».



По его словам, направление на Покровск является одним из ключевых в российском наступлении — именно здесь сосредоточено наибольшее количество сил противника. Трегубов напомнил, что ранее, 18 июля, российские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться к городу, но были уничтожены.



«Российские войска действительно имеют определенное продвижение между Константиновкой и Покровском», — подтвердил представитель «Хортицы». Однако, по его словам, угроза полномасштабного штурма Покровска на данный момент отсутствует, поскольку российское командование осознает, что в случае прямого нападения понесет серьезные потери в живой силе и технике.



«Сейчас заходить в город особого смысла нет — разве что усложнить работу нашим операторам БПЛА, заставив их немного отойти и не заниматься уничтожением российских сил», — пояснил Трегубов.



Он добавил, что российская армия не готова повторить «мясные штурмы», подобные тем, что были в Мариуполе и Бахмуте: «Несмотря на всю имеющуюся у них силу, людей для таких лобовых атак у них сейчас не хватает. Это будет просто бессмысленная трата ресурсов. Поэтому они пытаются обойти Покровск и взять его в частичное окружение», — рассказал военный.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что армия РФ свои усилия сосредотачивает на Покровском направлении — в направлении сел Яблоновка и Александро-Калиново.