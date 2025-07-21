ВСУ продолжают уничтожать российские ДРГ в Покровске: в DeepState ответили, как оккупанты прорвались в город

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Продолжается ликвидация российских диверсионных групп в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, пару дней назад оккупанты через село Зверево проникли в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять бойцам 155-й механизированной бригады и 68-й егерской бригады, чтобы это не переросло в «катастрофу».



Сейчас продолжается поиск и уничтожение ДРГ. Часть россиян ликвидировали, часть — нет. Цель ВС РФ — закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.



«К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, выросло количество дружеского огня, ведь все знали о ДРГ почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни где они находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений, следует подавать с «холодной головой». В сети уже есть видео как военные Сил обороны попадают в засаду на перекрестке улиц Шевченко и Защитников Украины», — рассказали в DeepState.

Напомним, что российские захватчики заявили о начале штурма Покровска. Однако в ВСУ эту информацию опровергли.