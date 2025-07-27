Росія намагається обійти Покровськ і взяти місто у напівкільце — «Хортиця»

Російська армія продовжує наступ на ділянці між Костянтинівкою та Покровськом у Донецькій області, намагаючись обійти оборону та взяти Покровськ у напівкільце. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, передає «Суспільне Донбас».



За його словами, напрям на Покровськ є одним із ключових у російському наступі — саме тут зосереджено найбільшу кількість сил противника. Трегубов нагадав, що раніше, 18 липня, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися до міста, але були знищені.



«Російські війська справді мають певне просування між Костянтинівкою та Покровськом», — підтвердив представник «Хортиці». Однак, за його словами, загроза повномасштабного штурму Покровська наразі відсутня, оскільки російське командування усвідомлює, що у разі прямого нападу зазнає серйозних втрат у живій силі та техніці.



«Зараз заходити в місто особливого сенсу немає — хіба що ускладнити роботу нашим операторам БПЛА, змусивши їх трохи відійти і не знищувати російські сили», — пояснив Трегубов.



Він додав, що російська армія не готова повторити «м'ясні штурми», подібні до тих, що були в Маріуполі та Бахмуті: «Незважаючи на всю силу, людей для таких лобових атак у них зараз не вистачає. Це буде просто безглузда витрата ресурсів. Тому вони намагаються обійти Покровськ та взяти його у часткове оточення», — розповів військовий.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли , що армія РФ свої зусилля зосереджує на Покровському напрямку — у напрямку сіл Яблунівка та Олександро-Калинове.