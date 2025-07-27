Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росія намагається обійти Покровськ і взяти місто у напівкільце — «Хортиця»

27 липня 2025, 13:46

Росія намагається обійти Покровськ і взяти місто у напівкільце — «Хортиця»

Росія намагається обійти Покровськ і взяти місто у напівкільце — «Хортиця»

Російська армія продовжує наступ на ділянці між Костянтинівкою та Покровськом у Донецькій області, намагаючись обійти оборону та взяти Покровськ у напівкільце. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, передає «Суспільне Донбас».

За його словами, напрям на Покровськ є одним із ключових у російському наступі — саме тут зосереджено найбільшу кількість сил противника. Трегубов нагадав, що раніше, 18 липня, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися до міста, але були знищені.

«Російські війська справді мають певне просування між Костянтинівкою та Покровськом», — підтвердив представник «Хортиці». Однак, за його словами, загроза повномасштабного штурму Покровська наразі відсутня, оскільки російське командування усвідомлює, що у разі прямого нападу зазнає серйозних втрат у живій силі та техніці.

«Зараз заходити в місто особливого сенсу немає — хіба що ускладнити роботу нашим операторам БПЛА, змусивши їх трохи відійти і не знищувати російські сили», — пояснив Трегубов.

Він додав, що російська армія не готова повторити «м'ясні штурми», подібні до тих, що були в Маріуполі та Бахмуті: «Незважаючи на всю силу, людей для таких лобових атак у них зараз не вистачає. Це буде просто безглузда витрата ресурсів. Тому вони намагаються обійти Покровськ та взяти його у часткове оточення», — розповів військовий.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли , що армія РФ свої зусилля зосереджує на Покровському напрямку — у напрямку сіл Яблунівка та Олександро-Калинове.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ
Інше
лінія фронту
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:47
Кондиціонер замість крана: у Макіївці збирають конденсат
21:14
На окупованій Донеччині проблема з водою: мешканці звернулися до Путіна
20:11
Поблизу Маріуполя міліє Старокримське водосховище, ситуація непроста
17:23
В Україну з окупації вдалося повернути ще одну групу дітей
16:30
У Луганську окупанти навчатимуть дітей збирати дрони
15:35
У Михайлівці гучно детонує склад боєприпасів РФ
14:05
У районі окупованого Харцизька пролунали вибухи — там чистять річку та водоймища
10:10
На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську
09:28
Обстріл окупованого Донецька: що стало ціллю цього разу
08:57
Донецьк під обстрілом: пошкоджено приватні будинки та автомобілі
18:21
Єрмак міг вплинути на рішення не відступати з Бахмута — FT
17:24
Маріуполь виграв у РФ суди на 28,7 мільйонів доларів: відповідач не з'явився
16:16
Путін розпорядився направити «ДНР» 50 аварійних бригад для усунення поривів на водопроводах — Пушилін
11:08
Окупанти з'ясовують, хто з учителів виїхав із ТОТ Донеччини на канікули
18:32
Зневоднений Донбас: в окупованих містах критична посуха
18:08
У Маріуполі з крана тече іржава вода — мешканці обурені
15:00
Будинок відібрали, речі викинули: як окупанти у Розівському та Більмацькому районах позбавляли людей власності
11:33
РФ шукає проукраїнські чати на окупованих територіях
17:00
Після удару по складу РФ під Мелітополем — пожежа і детонація
14:33
Російські війська окупували село під Волновахою і просунулися в районі Покровська
усі новини
15:47
Одесу атакували дрони: один упав у море
14:47
Кондиціонер замість крана: у Макіївці збирають конденсат
13:46
Росія намагається обійти Покровськ і взяти місто у напівкільце — «Хортиця»
11:32
ЗСУ взяли під контроль Кіндратівку, бої продовжуються під Куп'янськом
10:45
Слов'янськ, Краматорськ та інші міста Донецької області можуть залишитись без води
09:57
Ніч атак: росіяни обстріляли Харків та околиці дронами та авіабомбами
08:59
Росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини за добу
08:06
Повідомляється про просування армії РФ у Харківській та Донецькій областях
07:20
Лиманський напрямок: у Серебрянському лісі помічені прапори РФ
06:27
Сарану у справу: у Запорізькому районі знайшли шкідникові корисне застосування
18:26
Армія РФ вбила одного цивільного у Костянтинівці
18:05
Під Білогорівкою прикордонники відбили комбінований штурм російських військ
17:11
У Краснодарському краї РФ на аеродромі знищено літак СУ-27УБ
15:31
Росіяни повністю знищили ТЦ «Епіцентр» у Кам'янському
14:16
Ще одного підлітка повернули до України з Росії
13:58
Оператори дронів ліквідували один із районів оборони окупантів
13:21
Безпілотники атакували радіозавод у Ставрополі РФ: спалахнула пожежа
11:59
У прифронтовому Родинському поранено двох цивільних внаслідок ударів росіян
10:59
За добу армія РФ понад 10 разів вдарила по Донеччині: в ОВА показали наслідки
10:17
ППО збила 183 БПЛА та 17 ракет різних типів
усі новини
ВІДЕО
Одесу атакували дрони: один упав у море Одесу атакували дрони: один упав у море
27 липня, 15:47
Кондиціонер замість крана: у Макіївці збирають конденсат Кондиціонер замість крана: у Макіївці збирають конденсат
27 липня, 14:47
Росія намагається обійти Покровськ і взяти місто у напівкільце — «Хортиця» Росія намагається обійти Покровськ і взяти місто у напівкільце — «Хортиця»
27 липня, 13:46
Лиманський напрямок: у Серебрянському лісі помічені прапори РФ Лиманський напрямок: у Серебрянському лісі помічені прапори РФ
27 липня, 07:20
Під Білогорівкою прикордонники відбили комбінований штурм російських військ Під Білогорівкою прикордонники відбили комбінований штурм російських військ
26 липня, 18:05
На аэродроме «Армавир» в Краснодарском крае России уничтожен самолет СУ-27УБ. Фото: скриншот У Краснодарському краї РФ на аеродромі знищено літак СУ-27УБ
26 липня, 17:11

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір