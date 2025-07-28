Семьи могут получить 50 тысяч и 7 тысяч гривен ежемесячно: кто может рассчитывать на помощь

В Украине был внесен законопроект о повышении выплат за рождение ребенка. В частности, речь идет о единовременной выплате 50 тыс. гривен женщинам, которые родили ребенка, а также дородовую поддержку некоторым беременным женщинам в размере 7 тыс. гривен ежемесячно.



Проект закона направлен на создание условий для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения и стимулирование развития сети частных учреждений дошкольного образования.



Предлагается реформировать систему поддержки семей:



- дородовая помощь беременным женщинам и размере 7 тыс. гривен ежемесячно на одного ребенка;



- единовременная выплата при рождении ребенка — 50 тыс. гривен;



- пособие по уходу за ребенком до 1 года (для родителей, опекунов) – 7 тыс. гривен ежемесячно (Размер помощи будет определен Кабмином).



Кроме того, будет действовать программа «еЯсла». Помощь будет получать тот из родителей (или опекун), кто будет работать (Размер помощи будет определен Кабмином).



Сейчас в Украине за рождение ребенка получают 41 280 гривен. Единовременно семья получает 10 320 гривен и 30 890 в течение трех лет (860 гривен ежемесячно).



Ранее мы писали, что в Украине с 1 июля запускают экспериментальный проект. Семьи с низкими доходами смогут получать финансовую помощь от государства.

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