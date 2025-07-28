Сім'ї можуть отримати 50 тисяч та 7 тисяч гривень щомісячно: хто може розраховувати на допомогу

В Україні було внесено законопроєкт щодо підвищення виплат за народження дитини. Зокрема, йдеться про одноразову виплату 50 тис. гривень жінкам, які народили дитину, а також допологову підтримку деяким вагітним жінкам у розмірі 7 тис. гривень щомісяця.



Проєкт закону спрямований на створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовій, післяпологовій та період догляду за дитиною після її народження та стимулювання розвитку мережі приватних закладів дошкільної освіти.



Пропонується реформувати систему підтримки сімей:



- допологова допомога вагітним жінкам та розмірі 7 тис. гривень щомісяця на одну дитину;



- Одноразова виплата при народженні дитини — 50 тис. гривень;



- допомога з догляду за дитиною до 1 року (для батьків, опікунів) — 7 тис. гривень щомісяця (Розмір допомоги буде визначений Кабміном).



Крім того, діятиме програма «єЯсла». Допомогу отримуватиме той із батьків (або опікун), хто працюватиме (Розмір допомоги буде визначений Кабміном).



Нині в Україні за народження дитини одержують 41 280 гривень. Одноразово родина отримує (10320 гривень) і 30890 протягом трьох років (860 гривень щомісяця).



Раніше ми писали, що в Україні із 1 липня запускають експериментальний проект. Сім'ї з низькими доходами зможуть отримувати фінансову допомогу від держави.

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