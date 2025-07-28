Дрон РФ ударил по авто в Харьковской области: есть жертвы

Результат удара FPV-дрона.

Около 17:00 российский FPV-дрон поразил автомобиль «Жигули» в селе Великие Проходы. Об этом сообщил официальный Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.



«В результате удара погиб 75-летний мужчина. Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.



Позже полиция Харьковской области уточнила, что российский дрон ударил по автомобилю с гражданскими: погиб 75-летний отец, пострадал его 51-летний сын.