Дрон РФ вдарив по автівці в Харківській області: є жертви

Результат удару FPV-дрона.

Близько 17:00 російський FPV-дрон влучив у автомобіль «Жигулі» в селі Великі Проходи. Про це повідомив офіційний Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.



«Унаслідок удару загинув 75-річний чоловік. Ще один чоловік постраждав, його госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні.



Пізніше поліція Харківської області уточнила, що російський дрон ударив по автомобілю з цивільними: загинув 75-річний батько, постраждав його 51-річний син.