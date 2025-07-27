Ночь атак: россияне обстреляли Харьков и окрестности дронами и авиабомбами

Россия снова атаковала Харьковскую область: повреждены дома и предприятия. В ночь на 27 июля армия РФ нанесла масштабный удар по Харькову и области с применением различных видов вооружения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, Харьков атаковали дронами-камикадзе типа «Герань-2». Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах города. В результате ударов вспыхнули пожары: горели частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском. Пострадавших нет.

Как уточняется, всего в течение суток обстрелам подверглись сам Харьков и шесть населенных пунктов области. В Киевском районе зафиксирована атака десяти дронов.



По данным властей, враг использовал по Харьковщине: 10 неуправляемых авиационных ракет, 9 корректируемых авиабомб (КАБ), 35 БПЛА типа «Шахед», 11 дронов «Герань-2», три беспилотника «Молния», три FPV-дрона.



В результате обстрелов повреждены или разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Харькове — гражданское предприятие и частный дом; в Харьковском районе (село Малая Даниловка) — производственно-хозяйственное строение и частный дом; в Купянском районе (город Купянск, села Катериновка и Рогозянка) — три частных дома.



Также за сутки зафиксированы 153 боевых столкновения на Харьковском направлении.



На Южнослобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции украинских сил в районах Старицы, Красного Первого и Волчанска.



На Купянском направлении украинские защитники отразили шесть атак в районах Радьковки, Купянска и Загрызового.

Напомним, армия РФ продвинулась в Харьковской области вблизи Чугуевского района.