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В Одесской области мужчина в платье пытался сбежать за границу

30 июля 2025, 13:35

В Одесской области мужчина в платье пытался сбежать за границу

Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу в женском образе. Пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу в женском образе.

В Одесской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно покинуть страну, замаскировавшись под женщину. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошёл на автодороге «Одесса–Рени». Во время проверки пассажиров рейсового автобуса пограничники Белгород-Днестровского отряда обратили внимание на подозрительного пассажира в стиле «total black»: чёрный парик, солнцезащитные очки и атласное платье.



Выяснилось, что под видом «барышни» скрывался 30-летний мужчина. Он рассказал, что купил одежду в одесском секонд-хенде, чтобы сменить образ и пересечь границу. Вместе с ним ехала его сожительница — пара заняла последние места в автобусе, чтобы не привлекать внимания.

Однако «путешествие» закончилось на контрольном посту. Нарушителя привлекли к ответственности по ст. 204-1 КУоАП — за незаконное пересечение или попытку пересечения границы. Материалы дела направлены в суд.

Напомним, на границе с Молдовой задержали россиянина‑перевозчика уклонистов.

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