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На кордоні з Молдовою затримали росіянина-перевізника ухилянтів

19 червня 2025, 13:30

На кордоні з Молдовою затримали росіянина-перевізника ухилянтів

Затримання росіянина і двох ухилянтів біля кордону з Молдовою. Фото: Держприкордонслужба України Затримання росіянина і двох ухилянтів біля кордону з Молдовою. Фото: Держприкордонслужба України

Неподалік одного з сіл Подільського району прикордонники затримали «провідника» та двох чоловіків призовного віку, яких він намагався незаконно переправити через придністровську ділянку українсько-молдовського кордону.



49-річний водій виявився громадянином РФ із посвідкою на постійне проживання в Україні. Він діяв за вказівками адміністратора Telegram-каналу, підбираючи «клієнтів» у месенджері та заробляючи $9 000 за переправлення.

З Одеси чоловіків забрав співорганізатор і повіз до кордону, але на шляху всіх трьох затримали прикордонники. Під час обшуків вилучили автомобіль, мобільний телефон і гроші.

$9 000 за перевезення до Молдови. Фото: ДПСУ

Росіянину повідомили про підозру за ст. 332 КК України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон») і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 242 000 грн. Двох пасажирів притягнули за ст. 204-1 КУпАП, їхні справи вже в суді.

Інформацію про громадянство затриманого «Новинам Донбасу» підтвердив помічник начальника регіонального управління — начальник сектору з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Ігор Перегняк.

За його словами, затриманий дійсно є громадянином РФ і має чинну посвідку на постійне проживання в Україні.

«Якщо суд визнає його винним, він нестиме відповідальність за пред'явленими статтями. На цей момент питання про позбавлення його посвідки на проживання не розглядається», - зазначив Перегняк.

Крім того, у відповідь на запит редакції в Держприкордонслужбі уточнили, що цей випадок не є першим:

«Фіксувалися й інші спроби з боку громадян РФ нелегально переправити чоловіків призовного віку за кордон», - додав Ігор Перегняк.

Раніше прикордонники також викрили громадянина РФ, який займався незаконним трансфером військовозобов'язаних у невизнане Придністров'я. В Одеській області ДПСУ викрила черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку в невизнане Придністров'я.

Головним виконавцем схеми виявився 27-річний громадянин РФ із посвідкою на постійне проживання в Україні. У тандемі з невстановленим організатором, який шукав клієнтів у закритих телеграм-каналах, виконував роль перевізника до кордону. Ціна питання — 8000 доларів США з кожного.

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Україна Одеська область
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перевезення ухилятів до Молдови транспортування військовозабов'язаних
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державна прикордонна служба України Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

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