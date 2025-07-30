На Одещині чоловік у сукні намагався втекти за кордон

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон у жіночому образі.

В Одеській області прикордонники затримали порушника, який намагався незаконно покинути країну, замаскувавшись під жінку. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.



Інцидент стався на автодорозі «Одеса-Рені». Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса прикордонники Білгород-Дністровського загону звернули увагу на підозрілого пасажира в стилі «total black»: чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня.







З'ясувалося, що під виглядом «панянки» переховувався 30-річний чоловік. Він розповів, що купив одяг в одеському секонд-хенді, щоб змінити образ і перетнути кордон. Разом із ним їхала його співмешканка — пара зайняла останні місця в автобусі, щоб не привертати уваги.



Однак «подорож» закінчилася на контрольному посту. Порушника притягнули до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП — за незаконний перетин або спробу перетину кордону. Матеріали справи скеровано до суду.

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою затримали росіянина-перевізника ухилянтів.