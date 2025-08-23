Погиб пилот Сергей Бондарь: что о нем известно

Погиб Сергей Бондарь. Фото: 40-й бригаде тактической авиации «Привид Києва»

Погибший майор Сергей Бондарь родился в 1979 году в городе Кропивницком, был заместителем командира эскадрильи. В 2000 году успешно окончил Харьковский институт Военно-Воздушных Сил ВС Украины. Всю свою жизнь посвятил авиации, хотя и имел перерыв в военной службе. Работал преподавателем в Национальном авиационном университете, уточнили в 40-й бригаде «Призрак Киева».



Когда РФ начала полномасштабную войну, пилот вернулся к военной службе, стал на защиту неба — в 40 БрТА.





«Восстановил летные навыки на самолетах Л-39 и МИГ-29. Именно на истребителях МИГ-29 осуществлял ежедневную боевую работу по защите воздушного пространства Украины: успешно уничтожал воздушные цели врага и осуществлял ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, их штабах и скоплению техники на разных направлениях фронта», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот украинского истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях