Российских солдат наказывают, привязывая скотчем к столбам

Солдат армии РФ, привязанный скотчем к столбу.

В сети появилось новое видео издевательств в российской армии. Наказанных военных оккупанты привязывают скотчем к столбам — в одном белье или даже без него. Запись опубликовал Telegram-канал Para Pax.



Из комментариев проезжавших мимо военных становится понятно: таким образом командиры наказывают подчиненных за распитие алкоголя или другие проступки.



«Товарищи» снимают это на видео как «отчет о воспитательной работе» для командования.



Ранее «Новости Донбасса» уже публиковали похожие кадры — тогда россияне привязывали своих солдат к деревьям за отказ идти в атаку.