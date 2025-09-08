Российских солдат наказывают, привязывая скотчем к столбам

В сети появилось новое видео издевательств в российской армии. Наказанных военных оккупанты привязывают скотчем к столбам — в одном белье или даже без него. Запись опубликовал Telegram-канал Para Pax.
Из комментариев проезжавших мимо военных становится понятно: таким образом командиры наказывают подчиненных за распитие алкоголя или другие проступки.
«Товарищи» снимают это на видео как «отчет о воспитательной работе» для командования.
Ранее «Новости Донбасса» уже публиковали похожие кадры — тогда россияне привязывали своих солдат к деревьям за отказ идти в атаку.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях