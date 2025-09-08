Російських солдатів карають, прив’язуючи скотчем до стовпів

У мережі з’явилося нове відео знущань у російській армії. Покараних військових окупанти прив’язують скотчем до стовпів — у самій білизні або навіть без неї. Запис опублікував Telegram-канал Para Pax.
З коментарів військових, що проїжджали повз, зрозуміло: таким чином командири карають підлеглих за розпиття алкоголю чи інші проступки.
«Товариші» знімають це на відео як «звіт про виховну роботу» для командування.
Раніше «Новини Донбасу» вже публікували схожі кадри — тоді росіяни прив’язували своїх солдатів до дерев за відмову йти в атаку.
