Російських солдатів карають, прив’язуючи скотчем до стовпів

Солдат армії РФ, прив'язаний скотчем до стовпа.

У мережі з’явилося нове відео знущань у російській армії. Покараних військових окупанти прив’язують скотчем до стовпів — у самій білизні або навіть без неї. Запис опублікував Telegram-канал Para Pax.



З коментарів військових, що проїжджали повз, зрозуміло: таким чином командири карають підлеглих за розпиття алкоголю чи інші проступки.



«Товариші» знімають це на відео як «звіт про виховну роботу» для командування.



Раніше «Новини Донбасу» вже публікували схожі кадри — тоді росіяни прив’язували своїх солдатів до дерев за відмову йти в атаку.