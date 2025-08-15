Окупанти катують «ухилянтів» за відмову йти на штурм

Прив'язані один до одного скотчем військові РФ.

У мережі оприлюднили відео, на якому російські військові знущаються зі своїх побратимів, які відмовилися йти на штурм позицій Сил оборони України. Запис опублікував телеграм-канал «Скадовський Захисник».



На кадрах видно двох загарбників, прив’язаних один до одного скотчем і примотаних до дерева. Перед цим окупанти роздягли «ухилянтів» та били їх по спині відкритою долонею, залишаючи характерні червоні сліди. У ЗС РФ таке покарання цинічно називають «засмагою».



«Покарання для тих росіян, хто відмовився гинути в м’ясних штурмах», — йдеться в описі до відео.

Втрати ворога за 8 місяців 2025 року! pic.twitter.com/qh6xcyZLUq — UA_StratCom (@StratCom_AFU) August 15, 2025



Минулої доби втрати російських військ склали 940 осіб.

Усього за 8 місяців 2025 року армія РФ втратила 277 240 військовослужбовців убитими та пораненими.