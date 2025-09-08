Массированная атака на оккупированный Донецк: мог быть поражен командный пункт 41-й армии ВС РФ – OSINT

«Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации» в оккупированном Донецке. Фото: Dnipro Osint

Вечером 8 сентября в результате массированной атаки поражен командный пункт 41-й общевойсковой армии ВС РФ в оккупированном Донецке. Об этом сообщили украинские OSINT-аналитики Dnipro Osint.



По словам аналитиков, под удар попало предприятие «Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации», где находится КП 41-й армии.

Напомним, что вечером 8 сентября ракеты и дроны атаковали оккупированные Донецк, Макеевку и Енакиево, в результате чего есть «прилеты» и возникли пожары.



Позже стало известно, что ракеты поразили бывший завод «Топаз» в Донецке, там мог размещаться пункт управления ВС РФ.