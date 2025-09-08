Ракеты и дроны атаковали оккупированные Донецк, Макеевку и Енакиево: есть «прилеты», возникли пожары

Атака на оккупированный Донецк. Фото: кадр из видео

Вечером 8 сентября ракеты и дроны атаковали оккупированные Донецк, Макеевку и Енакиево. Об этом сообщили в местных пророссийских пабликах.



Там утверждают, что под удар попал, в частности, центр Донецка. В Донецке и Макеевке есть «прилеты» и возникли пожары.



В Донецке мог быть атакован штаб так называемой «Народной милиции ДНР».



Оккупационный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин подтвердил атаку БПЛА на город. В то же время глава группировки «ДНР» Денис Пушилин и так называемые «мэры» Макеевки и Енакиево Владислав Ключаров и Игорь Мартынов атаку пока никак не комментировали.

Напомним, что украинские войска уничтожают укомплектованные на более 90% подразделения РФ на Лиманском направлении.