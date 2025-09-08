Ракеты поразили бывший завод «Топаз» в оккупированном Донецке: там мог размещаться пункт управления ВС РФ – аналитики

Бывший завод «Топаз» в оккупированном Донецке. Фото: Dnipro Osint

Вечером 8 сентября крылатые ракеты поразили бывший завод «Топаз» в оккупированном Донецке. Об этом сообщили украинские OSINT-аналитики Dnipro Osint.



Территорию промышленной зоны этого завода россияне неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава.



По информации OSINT-аналитиков «КіберБорошно», на атакованном заводе «Топаз» размещался пункт управления уровня армии ВС РФ.

Напомним, что вечером 8 сентября ракеты и дроны атаковали оккупированные Донецк, Макеевку и Енакиево, в результате чего есть «прилеты» и возникли пожары.