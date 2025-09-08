Масована атака на окупований Донецьк: міг бути уражений командний пункт 41-ї армії ЗС РФ – OSINT

«Науково-дослідний інститут комплексної автоматизації» в окупованому Донецьку. Фото: Dnipro Osint

Ввечері 8 вересня внаслідок масованої атаки уражений командний пункт 41-ї загальновійськової армії ЗС РФ в окупованому Донецьку. Про це повідомили українські OSINT-аналітики Dnipro Osint.



За словами аналітиків, під удар потрапило підприємство «Науково-дослідний інститут комплексної автоматизації», де знаходиться КП 41-ї армії.

Нагадаємо, що ввечері 8 вересня ракети та дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве, внаслідок чого є «прильоти» та виникли пожежі.



Пізніше стало відомо, що ракети уразили колишній завод «Топаз» у Донецьку, там міг розташовуватися пункт управління ЗС РФ.