В квартире Киева взорвалась граната: двое погибших

Работа следственно-оперативной группы.

В Днепровском районе Киева произошёл взрыв гранаты в квартире. В результате погибли два человека, ещё один получил ранения, сообщает полиция столицы.



Инцидент случился около 15:30. По предварительным данным, причиной трагедии стал подрыв боеприпаса в помещении.



На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и сотрудники столичной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в оккупированном Донецке местная жительница угрожала соседке гранатой. Так называемая «полиция ДНР» задержала 53-летнюю дончанку, которая с гранатой в руках высказывала соседке угрозы убийством.