Десантники ВСУ спасли женщину на девятом месяце беременности: она под обстрелами на велосипеде выехала из Покровска

Спасенная беременная женщина из Покровска. Фото: кадр из видео

10 сентября Анна – жительница Покровска – выехала из родного города на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.



Женщина выехала из города на девятом месяце беременности. Она двигалась под непрерывными обстрелами и угрозой FPV-дронов.



«С одной сумкой ради жизни своей дочери. Она работала водителем на шахте. Помогала землякам во время обстрелов, спасала людей. Однако после того, как отец ребенка погиб от очередного удара по городу, поняла: пора спасать и себя, и малыша. Дважды дрон нацелился на нее. И дважды обходил чудом. Наши воины встретили Анну и эвакуировали в безопасное место. Сейчас она ожидает рождения дочери и мечтает вернуться в мирный Покровск», – рассказали в бригаде.

Напомним, что в прифронтовом Покровске нашли семью, о которой все забыли, а 10-летний мальчик ухаживал за братьями под обстрелами.