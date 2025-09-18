Десантники ЗСУ врятували жінку на дев'ятому місяці вагітності: вона під обстрілами на велосипеді виїхала з Покровська

Врятована вагітна жінка з Покровська. Фото: кадр із відео

10 вересня Анна – жителька Покровська – виїхала з рідного міста на велосипеді. Про це повідомили у пресслужбі 25-ї повітрянодесантної бригади ЗСУ.



Жінка виїхала з міста на дев'ятому місяці вагітності. Вона рухалася під безперервними обстрілами та загрозою FPV-дронів.



«З однією сумкою заради життя своєї доньки. Вона працювала водійкою на шахті. Допомагала землякам під час обстрілів, рятувала людей. Однак після того, як батько дитини загинув від чергового удару по місту, зрозуміла: настав час рятувати й себе, й малюка. Двічі дрон націлився на неї. І двічі обходив дивом. Наші воїни зустріли Анну та евакуювали у безпечне місце. Зараз вона чекає на народження доньки й мріє повернутися до мирного Покровська», – розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що у прифронтовому Покровську знайшли родину, про яку всі забули, а 10-річний хлопчик доглядав братів під обстрілами.