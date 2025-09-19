Дроновая атака по Дружковке: пострадавшие находятся в больнице, один из раненых потерял ногу и руку

В Днепропетровской области в медицинском учреждении находятся двое мужчин, которые получили ранения в результате удара по Дружковке 17 сентября. Об этом передает «Суспільне. Донбас».



Пострадавшие — 52-летний заместитель главного врача больницы в Дружковке Андрей и 61-летний местный житель Сергей.



По словам директора больницы, местный житель потерял руку, ногу и глаз, у него обгорело 70% тела. Оба пациента после доставки в больницу были в тяжелом состоянии, состояние Андрея сейчас ближе к средней степени тяжести.



Ранее мы писали, что ночью 17 сентября российские оккупационные войска атаковали больницу в Дружковке Донецкой области. Отмечается, что с 02:20 до 04:30 было зафиксировано четыре удара дронами-камикадзе «Герань-2».

