Больница в Дружковке была атакована ударными дронами россиян

Иллюстративное фото

Ночью 17 сентября российские оккупационные войска атаковали больницу в Дружковке Донецкой области. Об этом сообщает издание «Новости Краматорского района».

Отмечается, что с 02:20 до 04:30 было зафиксировано четыре удара дронами-камикадзе «Герань-2».

«Два из них попали в фасад больницы, еще два — в крышу административного здания. Повреждены кровля, окна и другие конструкции», — говорится в сообщении.

Также в результате атаки получили серьезные повреждения 4 транспортных средства.

Позже стало известно, что из-за налёта беспилотников в районе больницы были ранены люди.

По имеющейся информации, речь идет о больнице в микрорайоне Яковлевка.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 17 сентября атаковали Дружковку и Краматорск в Донецкой области. В 03:00 два БПЛА попали в здание гостиницы «Индустрия» в Краматорске. Повреждены крыша и окна. Информации о пострадавших среди гражданских нет. В Дружковке в 02:30 было атаковано и повреждено здание ГСЧС по улице Соборной.