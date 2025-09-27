Внешнее питание ЗАЭС отключено более трех дней. Возможен сценарий Фукусимы — The Guardian

Внешнее электроснабжение оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции отключено уже более трех дней. Это считается критически опасным. Об этом передает The Guardian.



Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду назвал ситуацию «глубоко тревожной», по состоянию на 27 сентября ситуация не изменилась.



Западные эксперты и украинские официальные лица опасаются, что Кремль создает кризис, чтобы укрепить свой контроль над станцией, которая является крупнейшей в Европе, и что Россия предпринимает крайне рискованные шаги, чтобы запустить хотя бы один реактор, несмотря на условия военного времени.



Стресс-тесты, проведенные европейскими регулирующими органами после аварии на японском реакторе на Фукусиме в 2011 году, показали, что атомная станция должна быть способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов. Превышение этого срока ранее не проверялось.



Дизельного топлива достаточно для питания генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов. Однако Гросси заявил, что потеря внешнего электроснабжения «увеличивает вероятность ядерной аварии».



Семь из 18 имеющихся генераторов обеспечивают охлаждение на объекте, однако, по словам украинских источников, в случае их выхода из строя существует риск того, что ядерное топливо в шести реакторах будет неконтролируемо нагреваться в течение нескольких недель, что приведет к расплавлению.



Ускоренная версия этого сценария произошла на Фукусиме, поскольку реакторы только что были запущены. В Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, и горячие реакторы на площадке были автоматически остановлены. Аварийные генераторы продолжали подавать охлаждающую воду к реактору, но через несколько минут они были выведены из строя цунами. В течение трех дней на станции расплавились три ядерных реактора, хотя топливо оставалось локализованным. Никто не погиб, но более 100 000 человек были эвакуированы.



Ранее мы писали, что на Запорожской АЭС (город Энергодар Запорожская область) второй день продолжается блэкаут. Это является существенным нарушением условий нормальной эксплуатации станции.

