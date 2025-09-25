Блэкаут на ЗАЭС продолжается. Станция перешла на питание от дизель-генераторов

Запорожская АЭС (город Энергодар Запорожская область) второй день продолжается блэкаут. Это является существенным нарушением условий нормальной эксплуатации станции. Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.



«Крупнейшая в Европе атомная электростанция работает на дизель-генераторах. Это уже 10-й блэкаут ЗАЭС», — подчеркнула она.



Более трех лет, в течение которых ЗАЭС находится под оккупацией РФ, Украина продолжает обеспечивать электроснабжение объекта из своей энергетической системы. Но из-за очередного обстрела оккупантов снова повреждена единственная линия электропередачи, питавшая ЗАЭС.

Ранее мы писали, что Россия заявляет о техническом решении проблемы водоснабжения для Запорожской АЭС и готовит перезапуск всех шести энергоблоков в генерацию.

