Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian

Зовнішнє електропостачання окупованої Росією Запорізької атомної електростанції відключено вже понад три дні. Це вважається критично небезпечним. Про це повідомляє The Guardian.



Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу назвав ситуацію «глибоко тривожною», станом на 27 вересня ситуація не змінилася.



Західні експерти та українські офіційні особи побоюються, що Кремль створює кризу, щоб зміцнити свій контроль над станцією, яка є найбільшою в Європі, і що Росія робить вкрай ризиковані кроки, щоб запустити хоча б один реактор, попри умови воєнного часу.



Стрес-тести, проведені європейськими регулюючими органами після аварії на японському реакторі на Фукусімі у 2011 році, показали, що атомна станція має бути здатною працювати без зовнішнього електропостачання протягом 72 годин. Перевищення цього терміну раніше не перевірялося.



Дизельне пальне достатньо для живлення генераторів протягом 20 днів без поповнення запасів. Однак Гроссі заявив, що втрата зовнішнього електропостачання "збільшує ймовірність ядерної аварії".



Сім із 18 наявних генераторів забезпечують охолодження на об'єкті, проте, за словами українських джерел, у разі їх виходу з ладу існує ризик того, що ядерне паливо у шести реакторах неконтрольовано нагріватиметься протягом кількох тижнів, що призведе до розплавлення.



Прискорена версія цього сценарію відбулася на Фукусімі, оскільки реактори щойно було запущено. У Японії стався землетрус магнітудою 9,0 і гарячі реактори на майданчику були автоматично зупинені. Аварійні генератори продовжували подавати охолодну воду до реактора, але через кілька хвилин вони були виведені з ладу цунамі. Протягом трьох днів на станції розплавилися три ядерні реактори, хоча паливо залишалося локалізованим. Ніхто не загинув, але понад 100 000 людей було евакуйовано.



Раніше ми писали, що на Запорізькій АЕС (місто Енергодар Запорізька область) другий день продовжується блекаут. Це істотне порушення умов нормальної експлуатації станції.

