Россия убила французского журналиста вблизи Дружковки

Вблизи Дружковки в результате удара российского FPV-дрона погибфранцузский журналист. Фото: ukrainian_photographers

В результате российского удара с помощью FPV-дрона погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан вблизи Дружковки Донецкой области. Об этом сообщает 4-я механизированная бригада.



Кроме того, вместе с ним на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent, член Украинской Ассоциации профессиональных фотографов Григорий Иванченко. Он получил ранения, его состояние стабильное.



«Оба журналиста были в средствах индивидуальной защиты, и на их бронежилетах были знаки опознавания — надпись «PRESS», — говорится в сообщении.



Антони Лалликан — парижский фотожурналист, освещавший социальные и общественные темы в зонах конфликтов по всему миру. В марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России, он приехал в Украину. С тех пор документировал последствия войны и начал долгосрочную работу вместе с жителями Донецкой области.



Ранее мы писали, что украинская журналистка Виктория Рощина перед гибелью содержалась СИЗО № 3 города Кизел Пермского края России.

