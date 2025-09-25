Украинская журналистка Виктория Рощина погибла в СИЗО Пермского края — СМИ

Виктория Рощина. Фото из Фейсбука

Украинская журналистка Виктория Рощина перед гибелью содержалась СИЗО № 3 города Кизел Пермского края России. Об этом говорится в расследовании издания «Слiдство.Iнфо». По данным журналистов, в этом изоляторе она умерла.

Ранее Офис генпрокурора Украины сообщал, что Рощина содержалась в СИЗО города Таганрога в Ростовской области.

Издание «Слiдство.Iнфо» со ссылкой «на закрытые российские базы» пишет, что свидетельство о смерти Рощиной выдал Ленинский отдел ЗАГС в Перми. Дата смерти, указанная в документе — 19 сентября 2024 года.

В расследовании говорится, что за восемь дней до гибели Рощину вместе с еще частью пленных этапировали из СИЗО Таганрога в изолятор № 3 города Кизел Пермского края.

Украинский военнослужащий Данил, которого этапировали вместе с Рощиной, рассказал журналистам, что она выглядела «похудевшей», но могла ходить самостоятельно.

«Медиазона» со ссылкой на источник подтвердила, что осенью 2024 года нескольких украинских пленных и похищенных гражданских переводили в Кизел из СИЗО в Таганроге.

Информацию о том, что Рощина погибла в пермском СИЗО, в разговоре со «Слiдство.Iнфо» подтвердил и представитель Офиса генпрокуратуры Украины Тарас Семкив.

«В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел», — сказал он.

Напомним, украинская журналистка, 27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.

В течение нескольких месяцев ее держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах, как на оккупированной территории, так и в России. По свидетельствам очевидцев, в заключении журналистку пытали, она сильно похудела — до 30 килограммов — и не могла ходить без посторонней помощи.

Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла. Тело журналистки со следами пыток передали Украине в феврале 2025 года.