Росія вбила французького журналіста поблизу Дружківки

Поблизу Дружківки внаслідок удару російського FPV-дрону загинув французький журналіст. Фото: ukrainian_photographers

Внаслідок російського удару за допомогою FPV-дрону загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан поблизу Дружківки Донецької області. Про це повідомляє 4-а механізована бригада.



Крім того, разом із ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, його стан стабільний.



«Обидва журналісти були у засобах індивідуального захисту, і на їхніх бронежилетах були знаки розпізнавання — напис «PRESS», — йдеться у повідомленні.



Антоні Лаллікан — паризький фотожурналіст, який висвітлював соціальні та суспільні теми у зонах конфліктів у всьому світі. У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, він приїхав до України. З того часу документував наслідки війни та розпочав довгострокову роботу разом із жителями Донецької області.



Раніше ми писали, що українська журналістка Вікторія Рощина перед загибеллю утримувалась СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю Росії.

