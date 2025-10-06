Украинская армия ударила по российским системам ПВО в оккупированном Крыму

Оккупированный Крым. Фото: карта DeepState

5 октября украинские войска нанесли ряд ударов по объектам военной и топливной инфраструктуры в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



В частности, дроны атаковали пункт размещения личного состава одного из подразделений ВС РФ вблизи села Удачное. В результате удара ранения получили четверо российских военных.



Беспилотники также ударили по радиолокационной станции системы ПВО С-400 из состава в/ч 44750 возле села Новостепное.



Кроме того, нанесен удар БПЛА по комплексу С-400 вблизи города Джанкой. Уничтожена пусковая установка, поврежден командный пункт и ранен военнослужащий расчета.

Напомним, что ночью 6 октября в городе Феодосия после атаки дронов загорелся нефтеналивной терминал.