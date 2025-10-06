Українська армія вдарила по російських системах ППО в окупованому Криму

Окупований Крим. Фото: карта DeepState

5 жовтня українські війська завдали низки ударів по об'єктах військової та паливної інфраструктури в окупованому Криму. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Зокрема, дрони атакували пункт розміщення особового складу одного з підрозділів ЗС РФ поблизу села Удачне. Внаслідок удару поранення отримали четверо російських військових.



Безпілотники також вдарили по радіолокаційній станції системи ППО С-400 зі складу в/ч 44750 біля села Новостепове.



Крім того, завданий удар БПЛА по комплексу С-400 поблизу міста Джанкой. Знищена пускова установка, пошкоджений командний пункт та поранений військовослужбовець розрахунку.

Нагадаємо, що вночі 6 жовтня у місті Феодосія після атаки дронів загорівся нафтоналивний термінал.