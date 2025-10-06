Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українська армія вдарила по російських системах ППО в окупованому Криму

06 жовтня 2025, 22:18

Українська армія вдарила по російських системах ППО в окупованому Криму

Окупований Крим. Фото: карта DeepState Окупований Крим. Фото: карта DeepState

5 жовтня українські війська завдали низки ударів по об'єктах військової та паливної інфраструктури в окупованому Криму. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».

Зокрема, дрони атакували пункт розміщення особового складу одного з підрозділів ЗС РФ поблизу села Удачне. Внаслідок удару поранення отримали четверо російських військових.

Безпілотники також вдарили по радіолокаційній станції системи ППО С-400 зі складу в/ч 44750 біля села Новостепове.

Крім того, завданий удар БПЛА по комплексу С-400 поблизу міста Джанкой. Знищена пускова установка, пошкоджений командний пункт та поранений військовослужбовець розрахунку.

Нагадаємо, що вночі 6 жовтня у місті Феодосія після атаки дронів загорівся нафтоналивний термінал.

ТЕГИ

Місця
Крим Джанкой
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Поранені Атака БПЛА ППО РФ С-400
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
усі новини
22:56
Сили оборони України відбили штурм армії РФ у Часовому Яру: знищені бронетехніка та мотоцикли окупантів
22:18
Українська армія вдарила по російських системах ППО в окупованому Криму
21:30
ЗСУ дронами уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині: кадри
20:54
Війська Росії обстріляли Костянтинівку: у місті пошкоджені багатоповерхівки та є поранені
20:37
Українські війська відбили штурм Костянтинівки: російська армія втратила важку бронетехніку
19:38
Російська армія атакувала Херсон та Чорнобаївку: поранені 13 людей, серед них дитина
19:18
ЗСУ просунулися вздовж залізниці під Лиманом – ISW
18:56
Російські війська поранили голову та секретаря громади у Харківській області
18:10
На Покровському напрямі Сили оборони вперше знищили наземний російський роботизований комплекс
18:07
Армія РФ зруйнувала відділення «Нової пошти» на Донеччині: знищені посилки на понад мільйон гривень
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
16:54
Росія знову вдарила по енергетиці Донеччини: регіон частково без світла
16:47
ОСУВ «Дніпро», яке відповідало за напрямки фронту на Донбасі, ліквідували: у ЗСУ назвали причину
16:22
ЗСУ знищили близько 500 російських окупантів за тиждень на Добропільському напрямку
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
15:44
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області РФ вдарили ракети: без тепла залишилися більше половини жителів міста
15:30
УП: Сирський ліквідував оперативно-стратегічну групу «Дніпро» — функції передані корпусам
15:15
AASM Hammer знищила укриття російських штурмовиків
15:02
Через «коротку» комендантську годину у Дружківці змінилися графіки роботи магазинів та поштових відділень
14:34
Рятувальники показали наслідки удару дрона по пологовому будинку в Сумах
усі новини
ВІДЕО
Удар по російській бронетехніці у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Сили оборони України відбили штурм армії РФ у Часовому Яру: знищені бронетехніка та мотоцикли окупантів
06 жовтня, 22:56
Удар по станції РЕБ «Житель» на Луганщині. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині: кадри
06 жовтня, 21:30
Російська бронетехніка під Костянтинівкою. Фото: кадр із відео Українські війська відбили штурм Костянтинівки: російська армія втратила важку бронетехніку
06 жовтня, 20:37
Під Покровськом українські захисники вперше знищили російський наземний роботизований комплекс. Фото: скриншот На Покровському напрямі Сили оборони вперше знищили наземний російський роботизований комплекс
06 жовтня, 18:10
Наслідки скидання AASM Hammer на укриття окупантів. AASM Hammer знищила укриття російських штурмовиків
06 жовтня, 15:15
Пошкоджений дах перинатального центру у Сумах. Рятувальники показали наслідки удару дрона по пологовому будинку в Сумах
06 жовтня, 14:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір