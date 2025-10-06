В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал

В ночь на 6 октября во временно оккупированной Феодосии прогремели несколько мощных взрывов, после чего на местном нефтеналивном терминале вспыхнул пожар.
На месте происшествия взорвался очередной резервуар с топливом, пишет телеграм-канал «Крымский ветер».
О самом ударе по нефтебазе в Феодосии в сети сообщалось еще около двух часов ночи по киевскому времени.
Отмечается, что российская ПВО пыталась сбить беспилотник в небе над Феодосией, однако этого не удалось сделать. Хотя прямо не указывается, что пожар на нефтебазе возник именно из-за атаки БПЛА.
Местные жители также заметили, что после удара по нефтебазе из Феодосии начали спешно вывозить железнодорожные склады.
Кроме того, появилась информация о прилете по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.
«Поврежден один из радаров», — говорится в сообщении.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтебазе в Феодосии.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Дзержинске Нижегородской области России дроны атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ имени Свердлова.
