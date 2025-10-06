В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал

Нефтеналивной терминал загорелся в оккупированной Феодосии после атаки беспилотника. Кадр из видео

В ночь на 6 октября во временно оккупированной Феодосии прогремели несколько мощных взрывов, после чего на местном нефтеналивном терминале вспыхнул пожар.

На месте происшествия взорвался очередной резервуар с топливом, пишет телеграм-канал «Крымский ветер».

О самом ударе по нефтебазе в Феодосии в сети сообщалось еще около двух часов ночи по киевскому времени.

Отмечается, что российская ПВО пыталась сбить беспилотник в небе над Феодосией, однако этого не удалось сделать. Хотя прямо не указывается, что пожар на нефтебазе возник именно из-за атаки БПЛА.

Местные жители также заметили, что после удара по нефтебазе из Феодосии начали спешно вывозить железнодорожные склады.

Кроме того, появилась информация о прилете по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.

«Поврежден один из радаров», — говорится в сообщении.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтебазе в Феодосии.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Дзержинске Нижегородской области России дроны атаковали, предположительно, завод взрывчатых веществ имени Свердлова.