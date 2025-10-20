На Оренбургском ГПЗ вспыхнул новый масштабный пожар

Пожар на ОГПЗ.

На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода (ОГПЗ), одного из крупнейших предприятий России с мощностью до 45 млрд кубометров газа в год, произошёл новый масштабный пожар. Кадры возгорания опубликовал Telegram-канал Exilenova+.



По данным NASA FIRMS, очаг возгорания зафиксирован в районе узла фракционирования и выделения сжиженных углеводородных газов (СУГ, NGL-блок), а также вблизи состава с цистернами.

Оренбург ... Атакован Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) ...



NASA Firms фиксируют пожар в районе Узла фракционирования / выделения СУГ (NGL-блок) и состава с цистернами ...



На Оренбургском газоперерабатывающем заводе этот узел — один из центральных: он… pic.twitter.com/f7gC8AUOZg — SUPERNOVA + (@Lilit777777777) October 19, 2025



Отмечается, что данный узел является одним из центральных объектов предприятия: здесь перерабатывают широкую фракцию лёгких углеводородов (ШФЛУ), получаемую после очистки и осушки газа.



В результате переработки производится пропан, бутан и газовый бензин, часть из которых экспортируется или используется внутри структуры «Газпром переработка».