На Оренбургском ГПЗ вспыхнул новый масштабный пожар
20 октября 2025, 13:59

На Оренбургском ГПЗ вспыхнул новый масштабный пожар

Пожар на ОГПЗ.

На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода (ОГПЗ), одного из крупнейших предприятий России с мощностью до 45 млрд кубометров газа в год, произошёл новый масштабный пожар. Кадры возгорания опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

По данным NASA FIRMS, очаг возгорания зафиксирован в районе узла фракционирования и выделения сжиженных углеводородных газов (СУГ, NGL-блок), а также вблизи состава с цистернами.


Отмечается, что данный узел является одним из центральных объектов предприятия: здесь перерабатывают широкую фракцию лёгких углеводородов (ШФЛУ), получаемую после очистки и осушки газа.

В результате переработки производится пропан, бутан и газовый бензин, часть из которых экспортируется или используется внутри структуры «Газпром переработка».

Оренбургская область
пожар на ОГПЗ поврежден газоперерабатывающий завод
@novosti.dn.ua

