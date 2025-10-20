На Оренбурзькому ГПЗ спалахнула нова масштабна пожежа

Пожежа на ОГПЗ.

На території Оренбурзького газопереробного заводу (ОГПЗ), одного з найбільших підприємств Росії з потужністю до 45 млрд кубометрів газу на рік, сталася нова масштабна пожежа. Кадри загоряння опублікував Telegram-канал Exilenova+.



За даними NASA FIRMS, осередок загоряння зафіксовано в районі вузла фракціонування і виділення зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ, NGL-блок), а також поблизу складу з цистернами.

Зазначається, що даний вузол є одним з центральних об'єктів підприємства: тут переробляють широку фракцію легких вуглеводнів (ШФЛУ), що отримується після очищення та осушення газу.



В результаті переробки виробляється пропан, бутан і газовий бензин, частина з яких експортується або використовується всередині структури «Газпром переробка».