На Оренбурзькому ГПЗ спалахнула нова масштабна пожежа

На території Оренбурзького газопереробного заводу (ОГПЗ), одного з найбільших підприємств Росії з потужністю до 45 млрд кубометрів газу на рік, сталася нова масштабна пожежа. Кадри загоряння опублікував Telegram-канал Exilenova+.
За даними NASA FIRMS, осередок загоряння зафіксовано в районі вузла фракціонування і виділення зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ, NGL-блок), а також поблизу складу з цистернами.
Оренбург ... Атакований Оренбурзький газопереробний завод (ОДПЗ) ...— SUPERNOVA + (@Lilit777777777) October 19, 2025
NASA Firms фіксують пожежу в районі Вузла фракціонування / виділення ЗВГ (NGL-блок) та складу з цистернами.
На Оренбурзькому газопереробному заводі цей вузол — один із центральних: він… pic.twitter.com/f7gC8AUOZg
Зазначається, що даний вузол є одним з центральних об'єктів підприємства: тут переробляють широку фракцію легких вуглеводнів (ШФЛУ), що отримується після очищення та осушення газу.
В результаті переробки виробляється пропан, бутан і газовий бензин, частина з яких експортується або використовується всередині структури «Газпром переробка».
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях