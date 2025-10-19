На Оренбурзькому газопереробному заводі спалахнув ключовий вузол переробки газу — результат нічної повітряної атаки

Світиться Оренбурзький ГПЗ. Скріншот: t.me/supernova_plus

Вночі, 19 жовтня, було атаковано Оренбурзький газопереробний завод (ОДПЗ). Згідно з опублікованими джерелами, підприємство має продуктивність близько 45 млрд кубометрів газу на рік і близько 6,2 млн тонн конденсату та нафти.

Супутникова система NASA FIRMS зафіксувала спалах на території заводу — в районі вузла фракціонування та виділення зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ), де також знаходиться склад із цистернами.

Ця ділянка є однією з ключових на підприємстві: тут переробляють широку фракцію легких вуглеводнів, отриману після очищення та осушення газу. В результаті роботи вузла виробляються пропан, бутан і газовий бензин, які частково йдуть на експорт, а також використовуються всередині компанії «Газпром переробка».

Нагадаємо, українські військовослужбовці завдали нових точних ударів по військових цілях та об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ на території тимчасово окупованого Криму.