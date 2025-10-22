В Махачкале поражён НПЗ «Дагнотех» на нефтебазе «Дагнефтепродукт»

В Махачкале поражён нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех», расположенный на территории перевалочной нефтебазы ОАО «Дагнефтепродукт», сообщает военный Telegram-канал «Полковник ГШ».



Мощность переработки предприятия составляет около 1 млн тонн нефти в год. Удар по объекту также подтвердил мониторинговый канал Exilenova+, опубликовавший видео момента поражения.



По данным российских источников, с запуском этого НПЗ в Дагестане должно было появиться крупнейшее предприятие по переработке топлива на юге России. Оно планировало выпускать бензин и дизель стандартов «Евро-4» и «Евро-5».