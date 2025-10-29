Европарламент рассматривает возможность блокировки российских сайтов

В Европейском парламенте рассматривают возможность запрета доступа к российским сайтам, включая RT и Sputnik, из своей IT-инфраструктуры. Об этом пишет Politico.



Несмотря на санкции ЕС против российских СМИ, введенные в 2022 году, десятки сайтов с их контентом остаются доступными. С инициативой полного блокирования выступила правоцентристская группа «Европейские консерваторы и реформисты» на встрече лидеров политических фракций 15 октября.



Если предложение будет одобрено, оно станет аналогом уже действующих ограничений в отношении TikTok, который был заблокирован в сети Wi-Fi и на устройствах парламента в марте 2023 года из-за опасений по поводу кибербезопасности.



Некоторые представители политических групп выразили обеспокоенность, что подобные меры могут создать прецедент блокировки сайтов по причинам, не связанным с безопасностью. Также были отмечены технические и юридические сложности реализации инициативы.



Президент Европарламента Роберта Мецола изучает возможные варианты и анализирует практику других институтов ЕС. Вопрос будет повторно рассмотрен на одной из следующих встреч.