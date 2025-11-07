Российский дрон ударил по дому в Краматорской громаде

Оккупационные войска РФ в пятницу, 7 ноября, нанесли удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«В 13:00, с применением БПЛА «Молния-2», российские войска нанесли удар по частному сектору общины — попали в жилой дом», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что информации о погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливают окончательные объемы повреждений.



Ранее мы писали, что российская армия в пятницу, 8 ноября, обстреляла Константиновку в Донецкой области. В результате удара погиб человек.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях