Бои у Часового Яра: ВСУ выбили россиян из микрорайона Левантовского

ВСУ провели зачистку в Часовом Яре. Скриншот: t.me/petrenko_iHS

В районе Северска продолжаются интенсивные боевые действия. Как сообщил военблогер Олег Петренко, российские войска ведут штурмы позиций Сил обороны в 850 метрах восточнее города, атакуя окопы и блиндажи вдоль лесополос. По его словам, противник действует исключительно малыми подразделениями — «в двойках и тройках», избегая массированных атак.



Тем временем в Часовом Яре украинские войска провели зачистку микрорайона Левантовского. Именно здесь три с половиной месяца назад российские подразделения снимали постановочные кадры с флагами и заявляли о «взятии города под контроль».

Сейчас же, по данным открытых источников, ресурсы, связанные с противником, публикуют видео ударов и признают продвижение украинских сил. Один из таких каналов отмечает: «ВСУ закрепились в нескольких кварталах и продолжают наступательные действия».

Автор новости Наталья Нестеренко — выпускающая редактор «Новостей Донбасса»