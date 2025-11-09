Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Под Покровском российский штурмовик пытался прорваться на мотоцикле к жилой застройке
09 ноября 2025, 09:54

Скриншот: t.me/petrenko_iHS Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Военный блогер Олег Петренко сообщил о текущей обстановке на направлениях под Северском и Покровском. На Северском направлении в районе Дроновки российские войска пересекли железную дорогу и ведут штурм жилой застройки в южной части населенного пункта.

Одновременно противник продолжает наступательные действия вдоль железнодорожного полотна — южнее и юго-восточнее Северска, в районах лесополос.

На Покровском направлении на северной окраине Мирнограда украинские операторы дронов поразили российского штурмовика, который пытался прорваться на мотоцикле к жилой застройке.

Также ВСУ нанесли удар по позициям противника в одном из многоэтажных домов в северной части города, что может свидетельствовать о том, что российским подразделениям удалось приблизиться к первым кварталам.

Бои в Покровске продолжаются в северо-западной, северной и северо-восточной частях города. Противник предпринимает новые попытки продвинуться в районах бывшего молокозавода и мясокомбината.

Северское направление Покровское направление
Контратаки
