Под Покровском российский штурмовик пытался прорваться на мотоцикле к жилой застройке

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Военный блогер Олег Петренко сообщил о текущей обстановке на направлениях под Северском и Покровском. На Северском направлении в районе Дроновки российские войска пересекли железную дорогу и ведут штурм жилой застройки в южной части населенного пункта.



Одновременно противник продолжает наступательные действия вдоль железнодорожного полотна — южнее и юго-восточнее Северска, в районах лесополос.



На Покровском направлении на северной окраине Мирнограда украинские операторы дронов поразили российского штурмовика, который пытался прорваться на мотоцикле к жилой застройке.



Также ВСУ нанесли удар по позициям противника в одном из многоэтажных домов в северной части города, что может свидетельствовать о том, что российским подразделениям удалось приблизиться к первым кварталам.



Бои в Покровске продолжаются в северо-западной, северной и северо-восточной частях города. Противник предпринимает новые попытки продвинуться в районах бывшего молокозавода и мясокомбината.