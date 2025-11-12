На Google подан коллективный иск: ИИ мог читать переписку

Американская корпорация Google оказалась в центре судебного скандала. Против компании подан коллективный иск — пользователей возмутило, что встроенный искусственный интеллект Gemini AI, по их мнению, получил доступ к их личной переписке в Gmail без разрешения.



Как сообщает агентство Bloomberg, в материалах дела говорится, что Gemini AI отслеживал частные коммуникации не только в Gmail, но и в сервисах Google Chat и Meet. Истцы утверждают, что корпорация собирала и анализировала личные данные без ведома пользователей, нарушая законы штата Калифорния, где тайный сбор конфиденциальной информации считается незаконным.



По данным агентства, ранее пользователи могли сами решать, активировать ли функцию Gemini в приложениях. Однако в октябре компания якобы включила ее по умолчанию во всех сервисах, не предупредив об этом людей.



Иск подан в суд Калифорнии. Его участники требуют признать действия Google нарушающими право на неприкосновенность частной жизни и обязать корпорацию отказаться от подобных практик.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»