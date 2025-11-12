На Google подано колективний позов: ШІ міг читати листування

Американська корпорація Google опинилася у центрі судового скандалу. Проти компанії подано колективний позов — користувачів обурило, що вбудований штучний інтелект Gemini AI, на їхню думку, отримав доступ до їх особистого листування в Gmail без дозволу.



Як повідомляє агентство Bloomberg, у матеріалах справи йдеться, що Gemini AI відстежував приватні комунікації не лише у Gmail, а й у сервісах Google Chat та Meet. Позивачі стверджують, що корпорація збирала та аналізувала особисті дані без відома користувачів, порушуючи закони штату Каліфорнія, де таємний збір конфіденційної інформації вважається незаконним.



За даними агентства, користувачі могли самі вирішувати, чи активувати функцію Gemini в додатках. Однак у жовтні компанія нібито включила її за умовчанням в усіх сервісах, не попередивши про це людей.



Позов подано до суду Каліфорнії. Його учасники вимагають визнати дії Google такими, що порушують право на недоторканність приватного життя, і зобов'язати корпорацію відмовитися від подібних практик.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»