Известно, какими будут графики отключений света 28 ноября

В пятницу, 28 ноября, во всех регионах Украины будут применяться графики выключения света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак России на энергообъекты. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



Будут действовать такие ограничения:



- с 00:00 до 23:59 — графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;



- с 00:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленных потребителей.



Ранее мы писали, что 26 ноября без услуги электроснабжения осталась Дружковская громада Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»