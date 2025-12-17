У Новопідгородньому підірвали будинок з піхотою РФ — відео

Вибух знищив будівлю з російською піхотою.

У селі Новопідгороднє Дніпропетровської області Сили оборони України знищили будівлю, в якій перебувала російська піхота. Відео потужного вибуху з’явилося в українських військових Telegram-каналах.



На оприлюднених кадрах видно масштабний вибух у житловій забудові: ударна хвиля та щільний стовп диму повністю знищують споруду, на місці якої після підриву не залишається жодних конструкцій.



За попередньою інформацією, окупанти використовували будинок як пункт тимчасового зосередження перед подальшим висуванням. Українські військові здійснили дистанційний підрив, унаслідок якого жива сила противника була ліквідована.

Російська піхота накопичилася біля будинку для подальшого пересування. Не врахувала одного – дистанційного підриву неймовірної потужності!



Село Новопідгороднє Дніпропетровської області. https://t.co/lLiCYWm0fw pic.twitter.com/10NHg5HmXP — Сергій Нещадим (@nevedimka123) December 17, 2025



Зазначається, що операція була проведена з високою точністю, що свідчить про ефективну роботу розвідки та інженерних підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу втрати російських окупантів склали 1730 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»