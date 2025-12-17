На Донеччині поліцейські відбивають атаки дронів під час евакуації

Національна поліція України опублікувала кадри роботи спецекіпажів «Білі янголи», які під прицільними атаками ворожих дронів евакуювали мирних жителів із Костянтинівки та Добропілля.



На операцію поліцейські та волонтери мають лічені хвилини — треба забрати людей і встигнути вийти з-під удару. Ворожі безпілотники цілеспрямовано полюють на евакуаційний автомобіль, тому правоохоронці змушені відбивати атаки, збиваючи дрони зі стрілецької зброї.



Незважаючи на загрозу, екіпажі повертаються знову і знову: жителі заздалегідь чекають на машину, розуміючи, що для багатьох це єдиний шанс врятуватися. Частину людей доводилося діставати з підвалів, де вони ховалися від обстрілів та нальотів дронів. Усіх евакуйованих було оперативно доставлено у безпечне місце.

Нагадаємо, українські військовослужбовці евакуювали останніх мешканців із селища поблизу Часового Яру.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випусковаредакторка «Новин Донбасу»