За 14 кілометрів до фронту: родини з дітьми залишаються у Таврійському

Усього за 14 кілометрів від лінії фронту — Таврійська громада Запорізької області. Три села — Таврійське, Любимівка та Юрківка — регулярно зазнають артобстрілів, ударів КАБами, FPV-дронами та дронами на оптоволокні. Незважаючи на оголошену примусову евакуацію сімей із дітьми, у громаді залишаються близько 150 дітей.



У Таврійському, як і раніше, живуть приблизно 70 сімей з дітьми. Люди зізнаються: страшно, але покидати будинки не хочуть. Багато хто прожив тут все життя, тримає господарство, ховається у підвалах під час тривог і каже, що «звикли» до постійної небезпеки.

Найважчі обстріли, за словами мешканців, припали на початок повномасштабної війни. Минулої зими масований удар авіабомбами пошкодив понад 50 будинків, близько десяти осіб отримали поранення. У Юрківці, що розташована ще ближче до фронту, рятувальники вивезли всіх дітей.



Востаннє евакуювали дві багатодітні сім'ї — із чотирма та шістьма дітьми, включаючи прийомних. На околицях Таврійського мешкають і сім'ї, які раніше тікали з інших прифронтових населених пунктів. Наталія з дочками виїхала з Оріхова, де їхню квартиру зруйновано.

Вони обрали житло поряд з Таврійським через близькість до будинку та можливість жити безкоштовно. Проте посилення обстрілів викликає дедалі більше тривоги. Лише за листопад із прифронтових районів Запорізької області евакуювали понад 1800 осіб. Евакуація триває щодня силами поліції, ДСНС та волонтерів.



Докладніше — в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, на Донеччині поліцейські відбивають атаки дронів під час евакуації.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»